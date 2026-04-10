Ecatepec, Méx.— Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Kevin “N”; el Ministerio Público le formuló la imputación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes, luego de haber arrollado a 16 personas afuera del Hospital General 200 del IMSS, Tecámac.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.