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Ecatepec, Méx.— Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Kevin “N”; el Ministerio Público le formuló la imputación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes, luego de haber arrollado a 16 personas afuera del Hospital General 200 del IMSS, Tecámac.

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