Las lluvias de la madrugada de este martes causaron afectaciones en estaciones del Metro que llevaron al Sistema de Transporte Colectivo (STC) a utilizar equipo de señalización para que la gente cruzara los charcos.

El agua acumulada se observó en zonas de torniquetes y pasillos, principalmente en las conexiones de Pantitlán Línea A hacia las líneas 9, 1 y 5, donde usuarios tuvieron que hacer largas filas dentro de la estación para pasar por las vallas de plástico que el Metro colocó para no meterse al agua.

Algunas personas, por la presión de no llegar tarde a sus trabajos, decidieron meterse dentro del agua estancada para dirigirse a los andenes e ingresar a los trenes.