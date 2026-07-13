Metrópoli | 13-07-26 | 10:10 | Actualizada | 13-07-26 | 10:12 |

La () prevé ambiente cálido a caluroso y cielo medio nublado a nublado para este lunes 13 de julio en la Ciudad de México.

Hay probabilidad de , actividad eléctrica y posible caída de granizo por la tarde, particularmente en el sur y poniente de la CDMX, entre las 14:00 y las 19:00 horas. En el resto de la ciudad se esperan lluvias ligeras y chubascos.

El viento será de dirección variable, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24° Celsius por la tarde, y la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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