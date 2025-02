Este sábado 22 de febrero, último del mes, el programa Hoy no Circula aplicará para vehículos Holograma 1 placas par (0, 2, 4, 6, 8), así como todos los autos con holograma 2 y foráneos.

Por lo que si tu automóvil termina con placas 1, 3, 5, 7 y 9 podrá circular este día en la CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que esta medida aplica a partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas en toda la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Lee también Alerta vial CDMX: sigue el minuto a minuto hoy, sábado 22 de febrero

¿Qué vehículos están exentos del Hoy no Circula?

Los vehículos que están libres de esta limitación al tránsito son los que cuentan con los hologramas 0 y 00.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe), los domingos no aplica el programa Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos pueden transitar.

Sin embargo, puede aplicarse si aumentan los niveles de contaminación y se activa una contingencia ambiental.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc