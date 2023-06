Hoy no circula: ¿Cuáles autos no circulan miércoles 14 de junio? En la Ciudad de México, así como en el Estado de México, el organismo encargado de administrar y gestionar el programa Hoy No Circula, es la Secretaría del Medio Ambiente

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas, en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas. Foto: Archivo