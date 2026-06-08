Hoy, la alcaldía Coyoacán, con el apoyo de dependencias federales y de la Ciudad de México, tiene previsto comenzar los trabajos de rehabilitación y recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas.

“Este lunes vamos a iniciar formalmente los trabajos de la (tercera) etapa de la rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas. En las primeras dos dimos atención a canchas, juegos infantiles, baños, áreas comunes, luminarias, canchas de futbol gemelas, skatepark y pista de patinaje.

“Ahora, con el apoyo del gobierno federal y local, dadas las necesidades de conocimientos de medio ambiente, biológicos, técnicos, así como en el manejo de flora y fauna, iniciamos esta recuperación también con el apoyo de las y los vecinos”, comentó el alcalde Giovani Gutiérrez.

La rehabilitación del Parque Ecológico, explicó el edil, se ha dado como se planeó, en tres etapas. “En esta última vamos por la recuperación del lago y, para ello solicitamos la colaboración de especialistas, ambientalistas, biólogos, técnicos y personal con los conocimientos y capacitación necesaria para conformar un grupo multidisciplinario con los gobiernos federal y local, que ya comenzó a dar resultados esta semana con el rescate y resguardo de los patos del lago”.

La semana pasada acudió al lago personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la Brigada de Vigilancia Animal de la policía capitalina, así como personal de la Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico y de la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía para rescatar 17 patos.

Con el cuidado respectivo, los patos fueron capturados por personal de la Brigada de Vigilancia Animal, revisados, diagnosticados y trasladados en jaulas al albergue de esta dependencia, cada uno con una cédula para el registro, su cuidado temporal y atención veterinaria.

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