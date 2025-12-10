Los Reyes La Paz, Méx.— En la toma de protesta de 24 cadetes que se unieron a la policía municipal al concluir el curso básico, la alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, denunció que muchos de los elementos de la corporación local ganaban mil 500 pesos quincenales, por abajo del salario mínimo, lo que atentaba contra su economía y dignidad.

“Teníamos policías ganando mil 500 pesos quincenales, mientras otros superaban los 16 mil —una desigualdad que generaba molestia justificada”, dijo. Esta diferencia fomentaba desmotivación y corrupción.

El gobierno de Los Reyes La Paz homologó el salario de los miembros de Seguridad Pública a 4 mil 500 pesos quincenales, por lo que ganan ahora 9 mil pesos al mes, casi tres veces más de lo que obtenían en la administración anterior.