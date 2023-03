Respecto a la manifestación que se realizó frente al edificio del Gobierno de la Ciudad de México, por parte de mujeres pertenecientes al Bloque Feminista Chilango, la Secretaría de Gobierno (SECGOB) informó que se recibió un pliego petitorio y refrendó su disposición al diálogo.

A través de una tarjeta informativa , el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su apertura al diálogo para atender las exigencias de las mujeres de la capital, “destacando las transformaciones institucionales, legislativas y de políticas públicas que se han emprendido para solventar las demandas de este sector poblacional”.

La Secretaría de Gobierno puntualizó que través de la Dirección General de Gobierno, propuso en reiteradas ocasiones a las personas agremiadas una mesa de diálogo con las titulares de la Secretaría de Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, y con la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Sayuri Herrera Román, la cual no fue aceptada.





También refirió que en la manifestación estuvieron presentes Alessandra Rojo de la Vega, ex diputada local y ex directora de Desarrollo Social en la alcaldía panista Miguel Hidalgo, así como Laura Ballesteros, ex funcionaria de la Secretaría de Movilidad durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y senadora suplente por Movimiento Ciudadano; así como Gema Santana, impulsora de la campaña #SelvameDelTren.

