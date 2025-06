Harán nuevo análisis a espuma de Río Verde de Naucalpan para descartar presencia de metales; lo realizará un laboratorio particular "No es un río cristalino, es un río de aguas negras, pero el agua no es tóxica, ni hay una industria química que este descargando hacia el río", insistió el presidente municipal Isaac Montoya Márquez

