Un cuerpo sin vida fue hallado al interior de una cisterna, durante las obras de demolición del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda del ISSSTE, ubicado en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acudieron al cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte, tras el reporte del hallazgo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo las maniobras de rescate del cuerpo, que se encontraba en el fondo de la cisterna, dentro de una zona de difícil acceso ubicada en el área en demolición.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

Mediante una tarjeta informativa, el ISSSTE afirmó que las labores de demolición de dicho inmueble se han ejecutado en todo momento de forma planificada y bajo estrictas medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña.

Tras el hallazgo de los restos óseos, los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil.

“El ISSSTE refrenda que continuará colaborando con la autoridad para el desarrollo de las investigaciones”, indicó la dependencia de salud.