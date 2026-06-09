La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se llegó a acuerdos con varios patrocinadores para no destinar “ni un peso público” por la transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los festivales futboleros que se habilitarán en distintos puntos de la Ciudad; este martes dará más detalles al respecto.

“No es un patrocinador, son varios patrocinadores y mañana (martes) se va a dar a conocer el acuerdo que tenemos, cómo se hizo, en fin, para que no se destinara ni un peso público en pagar la transmisión de los festivales futboleros”, dijo.

Señaló que hoy se llevará a cabo la firma de un acuerdo con los patrocinadores de los festivales futboleros donde se verán los partidos.

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