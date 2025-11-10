Naucalpan, Méx.- Comenzó el retiro del asfalto en los carriles laterales de Periférico Norte, en el tramo que va de Río San Joaquín a Primero de Mayo, dirección norte, como parte de los trabajos de rehabilitación con concreto hidráulico.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, informó que las labores durarán 40 días y se realizarán durante la mañana y la noche, de manera continúa, por lo que la vialidad se verá afectada.

Este domingo, los automovilistas resintieron las primeras complicaciones. En el punto donde Periférico Norte cruza con las calles Plásticos y Calle 3, el paso en los laterales quedó bloqueado debido a los trabajos, ocasionado largas filas de vehículos que avanzaron lentamente desde los límites con la alcaldía Miguel Hidalgo, a la altura del Toreo, hacia el norte.

De acuerdo con datos de la dirección de Obras Públicas, la inversión será de 57 millones de pesos y contempla para el siguiente año, los trabajos en el mismo tramo de laterales, dirección sur.

Estos trabajos se suman a los que se realizan en en el tramo de Avenida Lomas Verdes a Primero de Mayo donde se rehabilitará con asfalto.

El presidente de Naucalpan precisó que en total se intervendrán más de 8 kilómetros de Periférico Norte con recursos del municipio.

El Gobierno del Estado de México, señaló Isaac Montoya, intervendrá los carriles centrales para lograr una rehabilitación integral del Boulevard Manuel Ávila Camacho.

La obra ejecutada en los carriles laterales de Río San Joaquín a Primero de Mayo consistirá en la reposición de la estructura vial, considerando la ejecución de una capa de 20 centímetros de espesor, una base hidráulica de 20 cm con adición de agua, una base hidráulica de 20 cm estabilizada con cemento y finalmente la colocación de concreto hidráulico mr-45 de 25 cm de espesor.

Como complemento, se llevará a cabo la instalación de señalamiento vertical y la construcción de banquetas, alumbrado público nuevo y guarniciones, con el propósito de mejorar la infraestructura peatonal.

Asimismo, se realizará la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, incluyendo la renivelación de pozos y rejillas para garantizar su correcto funcionamiento.

El Gobierno de Naucalpan hizo un llamado a los automovilistas a tomar sus precauciones y usar vías alternas como la avenida 16 de Septiembre y Lomas de Sotelo.

