El Gobierno de la Ciudad de México habilitó la página https://caminatuzocalo.cdmx.gob.mx/ para que la ciudadanía emita sus opiniones a favor o en contra de la peatonalización del Zócalo capitalino.

Asimismo, a través de esta plataforma, que estará abierta hasta el próximo 16 de noviembre, las personas podrán proponer cómo debe darse esta peatonalización, si es que así lo desean.

El objetivo de esta propuesta, a decir del jefe de gobierno, Martí Batres, es buscar el mejor aprovechamiento, con la participación ciudadana, del espacio público más importante y emblemático de la Ciudad de México y el país.

“Queremos conocer los puntos de vista que hay, qué opina la gente, qué opina la ciudadanía. Hemos visto en medios de comunicación que las opiniones son muy favorables a la peatonalización del Zócalo; no obstante, de forma institucional vamos a abrir una página para recoger propuestas y opiniones sobre la peatonalización del Zócalo, que la gente pueda decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo; si está de acuerdo con qué características, con qué características sí, con qué características no, en fin”, aseveró.

En este sentido, dejó claro que esto no se trata de una votación, sino que únicamente se busca recoger opiniones y propuestas ciudadanas para peatonalizar el Zócalo, y no todo el Centro Histórico.

“Básicamente estamos planteando peatonalizar la avenida que circunda al Zócalo, no estamos hablando de peatonalizar todo el Centro Histórico, ese no es el planteamiento, esa es otra discusión, sino peatonalizar la calle que circunda al Zócalo de la Ciudad de México”, indicó Batres.

Recordó que en su informe de gobierno éste fue una de los planteamientos que hizo: abrir la discusión sobre este tema.

El subsecretario de Participación de la Secretaría de Movilidad, Salvador Medina, detalló cuáles serán los criterios de participación para las propuestas ciudadanas, las cuales deben garantizar el libre tránsito de peatones y otros vehículos no motorizados como bicicletas y patines.

Además, se debe mantener el espacio sin fines de lucro; priorizar criterios de accesibilidad universal, ambiental y de sostenibilidad; garantizar el carácter de espacio público multiusos del Zócalo; mantener la plancha del Zócalo sin intervención; y considerar la entrada y salida de vehículos de emergencia.

