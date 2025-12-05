Más Información

Autoridades capitalinas se encuentran en pláticas con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Estadio Banorte —donde se realizarán los partidos del Mundial de Futbol— para que se otorgue al Gobierno capitalino la cesión definitiva de los derechos de agua del pozo que abastece al pueblo de Santa Úrsula Coapa, cuya concesión le pertenece a Televisa, informó el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

“Tenemos un convenio en el que nos han cedido el pozo, o sea, la infraestructura y los derechos de agua y, adicional a eso, estamos en pláticas con la Comisión Nacional del Agua y el Estadio Banorte para la cesión definitiva de sus derechos de agua, para que ya sea un legado que nos deje el Mundial, así como las obras de lo que va a ser este nuevo pozo, que será parte de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México, en servicio de la población”, detalló.

Esto, luego de que desde hace meses, vecinos de los alrededores del Estadio Banorte han advertido la posibilidad de que haya falta de agua en la zona debido a la Copa del Mundo de 2026, cuyo partido inaugural tendrá lugar en dicho recinto.

En mayo pasado, la Segiagua renovó la concesión del pozo Televisa, que abastece a colonias de los pueblos de Santa Úrsula y Pedregal Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza, afirmó que en la Ciudad de México no habrá desabasto de agua ante la llegada de turistas a hoteles de la capital con motivo de la Copa del Mundo.

