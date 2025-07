La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que este sábado por la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho y el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, presentarán el protocolo y las medidas que se implementarán durante la manifestación contra la gentrificación que está convocada para el domingo 20 de julio.

Brugada Molina reiteró que no habrá represión ni criminalización en las manifestaciones que se realicen en la Ciudad de México, y señaló que el protocolo será para garantizar que no haya afectaciones a terceros.

La primera Protesta antigentrificación realizada el viernes 4 de julio de 2025 en calles de la colonia Hipódromo, terminó con violencia y vandalismo. Foto: Fernanda Zamora/EL UNIVERSAL

“El secretario de Seguridad y de Gobierno de la ciudad van a presentar mañana por la mañana estas medidas, este protocolo y si va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación. No va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no va a haber afectación a terceros”, dijo.

En entrevista posterior a asistir al 153 aniversario luctuoso de Benito Juárez, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina afirmó que en Ciudad de México se garantiza el derecho a la libre manifestación pacífica.

