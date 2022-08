García Harfuch rechaza haber participado en reunión “para fraguar la verdad histórica” del caso Ayotzinapa

Omar García Harfuch calificó como absurdas las versiones que lo señalan de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, indicó que espera que quienes llevan las investigaciones “detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”.

Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 22, 2022

Tras la detención de Jesús Murillo Karam, ex titular de la entonces PGR, han sido varias las voces que señalan que hay más figuras claves relacionadas al caso Ayotzinapa.

El columnista de EL UNIVERSAL, José Antonio Crespo, señaló en redes sociales que "se considera Crimen de Estado, pero hay tres figuras clave del Estado que han sido o serán exoneradas: Peña Nieto, el hoy secretario de Marina, jefe en Guerrero en ese entonces, y García Harfuch jefe de la Policía Federal en Guerrero en ese entonces. Crimen de Estado a modo".



Trayectoria de García Harfuch

En su cv publicado en Linkedin, se dice que después de 2012 formó parte de la integración de la División de Gendarmería y, con base a su desempeño y resultados, fue designado Titular de la División de Investigación de la PF, responsable de atender principalmente delitos de alto impacto, tales como secuestro o extorsión.

En 2016 fue designado como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, García Harfuch ha señalado que cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace siete años, él se encontraba destacamentado en Michoacán, com parte de la Policía Federal.

En una entrevista con un medio de comunicación, García Harfuch rechazó que haya sido mando en Guerrero. "Es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos (...) es muy importante en dónde estaba yo. Estaba en Buenavista Tomatlán, estaba en Nueva Italia", dijo.

Y agregó: "No estabamos solos, o con tres compañeros que pueden testificar, eran operativos muy grandes, de cientos de personas. Pueden corraborar el hotel en donde yo vivía en Nueva Italia, yo ya no estaba en Guerrero. Si hubiera estado, por supuesto que sales a asumir y eso no te hace responsable de ningún delito. Esas cosas no se pueden ocultar".

