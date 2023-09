Omar García Harfuch renunció hoy como jefe de la policía capitalina, en el marco de las definiciones para la candidatura a la jefatura de Gobierno en Morena.

En agosto del 2022, el exprocurador en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, fue detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso “Ayotzinapa”.

Murillo Karam, un priista de toda lavida, es autor de la llamada "verdad histórica" y de la frase "ya me cansé" sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Sólo un día antes de la detención, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que existen indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 33 personas involucradas en el caso Ayotzinapa -entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes del Guerreros Unidos.

Sin embargo, reconoció que dentro de estos no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, en redes sociales se han levantado muchas preguntas sobre los posibles funcionarios y exfuncionarios que pudieron haber estado involucrados en el caso Ayotzinapa. Uno de esos señalamientos apunta al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.

El columnista de EL UNIVERSAL, José Antonio Crespo, señaló en redes sociales que "se considera Crimen de Estado, pero hay tres figuras clave del Estado que han sido o serán exoneradas: Peña Nieto, el hoy secretario de Marina, jefe en Guerrero en ese entonces, y García Harfuch jefe de la Policía Federal en Guerrero en ese entonces. Crimen de Estado a modo".

García Harfuch y el caso Ayotzinapa

En su cv publicado en Linkedin, se dice que después de 2012 formó parte de la integración de la División de Gendarmería y, con base a su desempeño y resultados, fue designado Titular de la División de Investigación de la PF, responsable de atender principalmente delitos de alto impacto, tales como secuestro o extorsión.

En 2016 fue designado como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, García Harfuch ha señalado que cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace siete años, él se encontraba destacamentado en Michoacán, com parte de la Policía Federal.

En una entrevista con un medio de comunicación, García Harfuch rechazó que haya sido mando en Guerrero. "Es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos (...) es muy importante en dónde estaba yo. Estaba en Buenavista Tomatlán, estaba en Nueva Italia", dijo.

Y agregó: "No estabamos solos, o con tres compañeros que pueden testificar, eran operativos muy grandes, de cientos de personas. Pueden corraborar el hotel en donde yo vivía en Nueva Italia, yo ya no estaba en Guerrero. Si hubiera estado, por supuesto que sales a asumir y eso no te hace responsable de ningún delito. Esas cosas no se pueden ocultar".

