Ganan vecinos round a diputados locales

Le contamos que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que, contrario a lo avalado por el Congreso de la CDMX, bajo el mando de Ricardo Ruiz, aplazar las elecciones vecinales y del presupuesto participativo hasta que haya una nueva ley en la materia, lo que podría ser en diciembre, pero que los ejercicios sí se efectúen de inmediato en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Este caso que fue empujado por Greta Ríos, vecina de la zona y que trabaja en la organización Ollin A.C., llegó a las instancias federales y pese a que sólo implica una colonia de las casi 2 mil que hay en la Ciudad de México, los que conocen del tema nos dicen que esto podría abrir un camino para más impugnaciones y afectar la ruta que los legisladores han trazado para llevar hasta finales de año la renovación de los Comités Ciudadanos.

Reactivarán desarrollo económico y social

Nos platican que con la entrada en vigor de la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, cuyo principal promovente es Fernando Mercado, se abrirá paso para dar un empujón y enfilar las políticas en la materia con la participación de actores de la sociedad y la vida académica. Nos dicen que la lista la deberá aprobar el Congreso de la Ciudad de México y en un mes ya tener activo el consejo que dará herramientas y, sobre todo, orientación a los programas y acciones para el crecimiento económico con visión social. Esto parece una buena noticia para el sector, pues también con los 10 corredores de desarrollo urbano, parece que se retoma este rubro que enfrentó problemas al inicio de la actual administración.



Texta se moreniza

Finalmente se decantó y el exdiputado local y exdirigente del PRD, Iván Texta, apoya ahora a Morena. Uno de los líderes de la alcaldía Iztapalapa, luego de renunciar a su militancia perredista donde estuvo cerca de la corriente que lidera Héctor Bautista, el dirigente de Alternativa Democrática Nacional (ADN), ahora ya está con los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos, nos dicen, apoyó en la elección a gobernador en Puebla al entonces candidato Miguel Barbosa y ahora, en sus redes sociales, difunde mensajes favorables hacia AMLO. Lejos quedaron los días en que discutía acaloradamente con los diputados morenistas en la extinta Asamblea Legislativa.



Llueven críticas a edil de San José del Rincón

Parece que la presidenta municipal de San José del Rincón, la priista María Elena Montaño Morales, no le atina a sus políticas y los delegados le exigieron que asigne la obra pública de forma pareja. Además, los ciudadanos reclaman que asignó de forma directa proyectos de infraestructura municipal a empresas que no avanzan en nada, incluso que han dejado trabajos inconclusos, a lo que le atribuyen que no les lleguen recursos federales. Los vecinos de San José del Rincón acusan a la tricolor de la falta de agua potable en comunidades como Loma Bonita. No la pasa nada bien esta edil.