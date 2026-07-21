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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una tarde de calurosa a muy calurosa, con cielo parcialmente nublado y aumento de nublados, para este martes 21 de julio en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias con chubascos ocasionales, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Además, habrá vientos del norte de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, principalmente entre las 15:00 y las 20:00 horas.
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En las próximas 24 horas, se prevé temperatura máxima de 27° Celsius por la tarde, y mínimas de 13° Celsius.
mahc/LL
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