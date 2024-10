La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la zona de Caltongo en Xochimilco, afectada por la tormenta del pasado domingo no está regularizada, por lo que se trata de asentamientos que no cuentan con drenaje ni servicios básicos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que la zona de Caltongo en Xochimilco, afectada por la tormenta del pasado domingo no está regularizada, por lo que no cuentan con drenaje ni servicios básicos. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

"Estas eran áreas naturales protegidas y no hay que perder también el tema de la sustentabilidad”, señala Brugada. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Itzel Rosas comenta “aquí en Caltongo nunca hemos tenido drenaje, la mayoría de casas solo tenemos fosas sépticas. Esto empeora mucho la situación porque no hay para donde se vaya el agua más que para el canal”. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, confirmó que “la zona de Caltongo no tiene drenaje porque no tiene uso de suelo. Son consideradas como irregulares, pero ya son comunidades muy consolidadas de hace 30 o 40 años por lo que no podemos desalojarlos ni mucho menos”. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL