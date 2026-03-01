Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: Irán e Israel renuevan ataques, tras asesinato de Jamenei; sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que más de cuatro mil #Shakifans ya están en el Zócalo capitalino para disfrutar el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana.

“Hoy a las 20:00 hrs nos vemos en el corazón de la #CiudadDeMéxico para disfrutar, completamente gratis, los grandes éxitos de nuestra colombiana favorita, #Shakira”, escribió en redes sociales.

El funcionario sugirió ir con tiempo, hidratarse y prepararse para una noche histórica.

