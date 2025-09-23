Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) despidieron a Jose María, "Chemita", el niño que este año cumplió su sueño de ser policía por un día, y el pasado fin de semana falleció, a los 11 años de edad.

El menor perdió la batalla contra la enfermedad que padecía, el sábado 20 de septiembre, confirmó la SSC.

Policías de la Ciudad de México acudieron al funeral del menor en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, para despedirlo.

Fallece "Chemita" niño que cumplió su sueño de ser policía por un día. Foto: Especial

Además, policías del Sector Coyoacán montaron una guardia de honor y posteriormente acompañaron la carroza con el cuerpo del menor hasta el Panteón Civil de Dolores, donde fue sepultado.

José María, llamado "Chemita" por su familia y la SSC, fue policía por un día pasado el 15 de junio. En aquella ocasión encabezó la ceremonia para arriar la Bandera Nacional y el pase de lista de efectivos del Sector Coyoacán.

Ese día, recibió el reconocimiento de Policía Honorario de parte de autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

