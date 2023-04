Usuarios en redes sociales difundieron que personas que se divertían en el parque de diversiones Six Flags, vivieron momentos de pánico luego de quedarse "atorados" en el juego mecánico conocido como "Superman", todo aparentemente derivado de una falla mecánica.

El hecho ocurrió mientras el tren recorría el tramo del juego, justo en la parte más alta la maquinaria se averió; por más de 10 minutos los usuarios se quedaron bajo el intenso sol sin que se pudieran bajar o moverse de sus asientos.

Luego de eso, personal de Six Flags logró reactivar el juego y de una en uno los afectados fueron bajando. Al respecto, la alcaldía Tlalpan dio a conocer que no se registraron lesionados y que el problema se arreglo luego de varios minutos.

Tras los reportes de fallas en un juego mecánico 🎢 de Six Flags, personal de la Alcaldía estableció comunicación con el parque de diversiones, quien reportó que no hay lesionados y la situación ya está controlada.#Tlalpan #GrandeComoSuGente — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) April 30, 2023

Usuario había denunciado "falta de seguridad" en superman

Greco Mora es un joven mexicano que se volvió viral, luego de denunciar al personal de Six Flags de la atracción "Superman", debido al mal servicio que recibió y a la falta de seguridad , a la hora de subirse al juego mecánico.

A través de TikTok , el joven narró su experiencia en el parque de diversiones, quien aseguró que no le hicieron caso, pese a que gritó en varias ocasiones, ante el problema que tuvo el pasado sábado, 23 de julio del 2022.

"Llegué al Superman y fue ahí cuando paso el incidente . Me dijeron que la cangurera la tenía que poner encima del cinturón de seguridad, para que pueda ajustarse a mí, pero me lo pusieron encima y lo que hice fue tratar de moverlo, y en ese tratar de moverlo, para que quedara el cinturón ajustado a mi cuerpo, yo me lo desabroché. Yo dije 'oye, no tengo cinturón me lo podrías abrochar' y no me hizo caso, me empecé a desesperar y ya cuando iba a empezar el juego comencé a gritar, incluso los de atrás comenzaron a gritar, eran como cinco o seis que estábamos gritando. Miré al monitor y señalé que no tenía cinturón, el chavo se me quedó viendo y me dijo 'sí' y comenzó a funcionar el juego", narró el joven.

Cae adolescente de "La Rueda India

Mientras que en 2019, la fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas por la caída de un adolescente de 15 años de uno de los juegos de Six Flags.

De acuerdo con los datos recabados, el joven cayó del juego mecánico "La Rueda India", desde una altura aproximada de siete metros.

Luego de que la familia del lesionado acusara de una presunta negligencia en la atracción, la empresa Six Flags emitió un comunicado en el que asegura que fue el afectado quien no respetó las medidas de seguridad.

Discriminan a pareja homosexual por besarse

El acompañante de los afectados compartió un video donde un hombre, quien se presentó como director del parque de diversiones, argumentó que "es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo, es la organización que dice, la tenemos que respetar".

"Revisamos el reglamento con él y no aparece ese inciso”, detalló el usuario de Twitter que hizo pública la denuncia. “Lo que sí dice es que “no se puede tener actos que atenten contra la moral” de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares ‘seguros para la comunidad’”, explicó.

De acuerdo con el joven, trabajadores del parque amenazaron con sacarlos del parque de diversiones. Ante esto, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervino para defender los derechos de la comunidad LGBT.

Corren a joven por usar "shorts demasiado cortos"

Otro caso de discriminación, pero ahora en Six Flags Estados Unidos, se dio cuando una joven narró cómo trabajadores de ese parque la expulsaron del lugar y la discriminaron por su forma de vestir.

Externó que el administrador del parque de diversiones la avergonzó y amenazó públicamente por "usar shorts demasiado cortos".

Bailey Breedlove y su familia entraron al parque de Six Flags desde las 17:00 horas. En ese momento no hubo problema alguno por su ropa. Hasta que un policía la tomó del brazo y le dijo que su short era demasiado corto.







