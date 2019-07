Exprocurador debe dar la cara

Funcionarios de la pasada administración del Gobierno de la Ciudad de México consideran que el exprocurador capitalino Edmundo Garrido Osorio debería salir a dar la cara y responder a la acusación sobre el supuesto maquillaje de las cifras que le hace la actual administración. Lo cierto es que desde hace meses, cuando por primera vez se denunció esta situación, don Edmundo guardó silencio como ahora. Sin embargo, en esta ocasión su nombre podría aparecer en una carpeta de investigación por supuestamente ordenar la alteración de las estadísticas delictivas, lo que lo pone en una situación muy vulnerable que lo obligará a dar su verdad, porque la actual administración, nos dicen, no va a dar un paso atrás en las denuncias, tanto administrativas como penales para sancionar lo que consideran una irregularidad.



Se patina Luis Wertman

El escritor Pablo Boullosa denunció ayer en redes que fue víctima de una extorsión telefónica y de inmediato lo canalizaron con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; sin embargo, quien de inmediato salió al quite fue el expresidente del organismo, Luis Wertman, quien también por redes le pidió denunciar el hecho al 911 y le pidió el número del que recibió la llamada. Resulta que don Luis se patinó mencionando que el número del que llamaron al escritor lo han estado utilizando desde noviembre pasado, cuando nos comentan que no es así. Será que al exfuncionario ya no le pasan los datos correctos.



Una buena en Xochimilco

El alcalde en Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta, está que no se la cree con los datos estadísticos que dio a conocer la Secretaría de Turismo, pues aseguran que en la demarcación están a punto de rebasar el número de visitantes que se contabilizaron el año pasado, con más de 23 mil turistas hospedados. Para don José Carlos éste es un buen respiro, luego de que la demarcación se había dado a notar por los hechos delictivos y la operación de bandas dedicadas al narcomenudeo. Esta buena noticia le llega como caída del cielo en estos momentos.



El gran reto del secretario de Salud en el Edomex

Menuda responsabilidad tiene el secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea, luego de que el gobernador Alfredo del Mazo le dio la encomienda de rehabilitar y echar a andar mil 200 centros de salud, además de mejorar los servicios. Lo que nos comentan es que esta acción de gobierno pretenden que sea uno de los principales sellos de la administración del mandatario estatal, pues una de sus principales apuestas es en el tema de la salud. Por lo pronto, el secretario de Salud ya dio a conocer que para cumplir la meta van a contratar a más de 600 especialistas, pues no sólo se requiere la infraestructura médica, sino también el personal para atender a los mexiquenses, en los centros de salud, donde acude el 80% de la población por los diversos padecimientos. El reto no es menor y nos aseguran que existen posibilidades de cumplirlo en el sexenio.