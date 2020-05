Exigen a trabajadores de Tlalpan reanudar labores

En plena fase 3 de la contingencia sanitaria, cuando los contagios por Covid-19 son más severos, el jefe de la Unidad de Conservación e Imagen Urbana de la alcaldía de Tlalpan, Oswaldo Sastré López, citó a todo el personal a su cargo para anunciarles que por órdenes de la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana (Morena), debían reanudar sus labores el próximo lunes para atender los trabajos que tenían pendientes, situación que tiene muy preocupados a los trabajadores por el riesgo que enfrentarán. Durante una reunión, don Oswaldo les anunció que, tanto los que laboran fines de semana y días festivos, como a los que trabajan de lunes a viernes, debían presentarse a trabajar, “ya que la alcaldesa había dado la instrucción, debido a que existen muchos pendientes en esa área”.

Se protege a empleados, dice fiscalía

En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) nos comentan que su titular, Ernestina Godoy, entiende bien el temor y hasta el pánico que existe entre el personal de la dependencia por la pandemia del coronavirus; sin embargo, destacan que han tomado medidas de prevención, como la distribución de más de 60 mil cubrebocas, 550 litros de gel antibacterial, 10 mil 450 pares de guantes, 2 mil caretas protectoras y 500 trajes de bioseguridad, además de la sanitización de los vehículos en los que se ha trasladado a personas con Covid-19 y de las áreas que ocupa la policía de investigación. Sobre los cursos de capacitación, dicen que son en línea y con una duración de tres horas por semana. Si bien se han realizado esas acciones, también ha habido bajas por el virus, lo que literalmente tiene en pánico a los trabajadores.

Sin freno, las fiestas en Ecatepec

El que ya no sabe qué hacer con sus gobernados es el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis (Morena), porque parece no importarles la situación de riesgo que se vive en estos momentos por la pandemia, pues cada fin de semana la Policía Municipal clausura fiestas en las que hay bebidas alcohólicas, además de que no respetan las medidas de prevención. La preocupación, nos dicen, es que este ayuntamiento ocupa los primeros lugares de contagios en la entidad mexiquense y se viene lo peor.