El exdiputado panista Gonzalo Espina descartó estar involucrado o haber formado parte del llamado Cártel Inmobiliario.

De igual forma, en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el dirigente de Morena en la Ciudad, Sebastián Ramírez, y otros diputados de este partido, Espina señaló que no ha tenido propiedades en City Towers, como otros panistas de la alcaldía Benito Juárez, porque nunca a trabajo ahí.

“Todas mis declaraciones patrimoniales están a la vista y no las tengo por qué ventilar aquí, pero todo está ahí. Si hay inmuebles ahí, en otro lado, en donde tenga que haber, mis declaraciones patrimoniales están presentadas en tiempo y forma. Además, si recuerdo yo nunca he sido funcionario en la alcaldía Benito Juárez, nunca he tenido un conflicto de interés, para empezar, eso sí, hay que aclararlo, nunca he sido funcionario de Benito Juárez y nunca formé parte de ese cártel”, dijo.

Durante la conferencia de prensa, los morenistas denunciaron que la alcaldía Benito Juárez ocupa el último lugar en materia de transparencia, por lo que a través de un punto de acuerdo solicitarían un informe.

Por la mañana, el alcalde Santiago Taboada dijo que cualquier acusación del expanista, quien todavía preside la Comisión de Trasparencia en el Congreso, no merecía ningún comentario.







