La Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial el aviso por el que se establecen las vialidades en las que se implementará el servicio de transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de Servicio Zonal “Pedregales”, con lo cual se dará inicio a una nueva empresa de transporte público.

El nuevo Servicio Zonal “Pedregales” tendrá una extensión de recorrido aproximado de 62.35 kilómetros, se consideran ambos sentidos de circulación, lo que permite conectar 53 calles de las Alcaldías: Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez, teniendo como vías principales Eje 10 Sur, Av. Pedro Henríquez Ureña, Av. Miguel Ángel de Quevedo, Av. Escuinapa, Av. Aztecas, Av. Pacífico y Av. Anacahuita.

Los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos mencionados, sean o no integrados al nuevo Servicio Zonal, se sujetarán a los procedimientos administrativos correspondientes para la extinción de las concesiones individuales.

Adicionalmente, con la finalidad de obtener los mayores beneficios a favor de las personas usuarias, se establecen las siguientes medidas para mejorar la operación de este corredor:

a) La prohibición de sitios, bases, lanzaderas y paradas para el ascenso y descenso de vehículos de transportes públicos ajenos al corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, mismos que deberán armonizar su operación.

b) La restricción de la circulación de otro transporte público colectivo en las vialidades en que opera el servicio zonal de transporte, con excepción de los ya existentes, siempre y cuando no tengan el mismo origen - destino.

c) La restricción de la circulación de los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos descritos y que no acrediten la titularidad de su concesión o decidan no integrarse al Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Servicio Zonal “Pedregales”.

d) El retiro de equipamiento auxiliar, servicios y elementos incorporados a la vialidad, no necesarios para la operación del corredor de transporte.

La lista completa de las vialidades se encuentra disponible en el enlace: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1d040bd624cc2cc4513a425fe627c879.pdf







