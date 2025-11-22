Metrobús anunció que del 24 de noviembre al 5 de diciembre, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en 30 estaciones de las líneas 1, 2 y 5 para adecuar los espacios en beneficio de los usuarios.

Los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como instalación eléctrica e iluminación.

Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad

Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de las mismas y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

Metrobús comparte las fechas programadas para los cierres a través de sus redes sociales, pantallas del sistema en la página web (www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB), con la finalidad de mantener informada a la población usuaria de manera oportuna para que prevea sus trayectos sin contratiempos.

Entre las estaciones que se van a reparar se encuentran; 18 de marzo, Revolución, Nuevo León, Río Churubusco, Doctor Gálvez, entre otras.

