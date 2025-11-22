Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

anunció que del 24 de noviembre al 5 de diciembre, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en 30 estaciones de las líneas 1, 2 y 5 para adecuar los espacios en beneficio de los usuarios.

Los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como instalación eléctrica e iluminación.

Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad

Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de las mismas y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

Metrobús comparte las fechas programadas para los cierres a través de sus redes sociales, pantallas del sistema en la página web (www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB), con la finalidad de mantener informada a la población usuaria de manera oportuna para que prevea sus trayectos sin contratiempos.

Entre las estaciones que se van a reparar se encuentran; 18 de marzo, Revolución, Nuevo León, Río Churubusco, Doctor Gálvez, entre otras.

