Usuarios del Metro celebraron que después de más de tres años de rehabilitación de la Línea 1, sus trayectos al trabajo y escuela volverán a la normalidad, ahorrando hasta 20 minutos y 10 pesos.

“Estamos muy contentos ya porque abrieron toda la línea por fin. Muy bonita, limpios los vagones y más que nada rápida (...) Más o menos esperaría que fueran 40 minutos diarios, aunque ahorita sí iba de volada, y claro, el ahorro del taxi y el tiempo que me hacía”, comentó María Inés Mejía, quien ya no tendrá que tomar el taxi desde Observatorio hasta Chapultepec, estación que funcionó como terminal durante las obras.

Señaló que no sólo disminuirá su recorrido de una hora a 40 minutos diarios hacia su trabajo, sino que también se ahorrará los 25 pesos del taxi.

Ayer a las 13:30 horas, luego del protocolo de reapertura que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio se dio acceso gratuito.

Durante el primer día de recorrido, el Metro hizo 34 minutos con 20 segundos desde Pantitlán hasta Observatorio, mientras que para recorrer las tres estaciones remodeladas, desde Chapultepec hasta Observatorio, tardó seis minutos con 20 segundos.

En cada parada tomó un tiempo aproximado de un minuto con 30 segundos y otros 10 en el descenso y ascenso de pasajeros.

Bernardo Velázquez, quien va todos los días desde Observatorio hasta Pino Suárez, donde vende celulares, comentó que fue un buen tiempo de trayecto.

“Iba muy rápido el Metro y, como te repito, creo que lo más valioso es evitarse el tiempo que se hacía el camión, la gente que se alocaba porque las unidades pasaban bien separadas. Y luego en la mañana que cada quien lleva su prisa”.

Estimó disminuir en 10 minutos su trayecto diario, “claro, si lo mantienen así y no la empiezan a descuidar”.

María Fernanda, otra usuaria, expresó que “gracias a Dios ya va a estar abierto todo. Al final te acostumbras, pero los primeros meses de tener que salirte del Metro o entrar, para volver a entrar o salir, eran horrorosos, pero ya, hoy ya estamos aquí y claro que lo agradezco mucho”.

Indicó que cuando había mucho tránsito en la mañana llegaba a pedir un taxi de aplicación, que le cobraba hasta 70 pesos de Observatorio a Chapultepec, debido a que no podía llegar tarde a su trabajo o le descontaban.