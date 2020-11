Esperamos que comiencen a retirarse, dice Sheinbaum sobre campamento de FRENAAA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que en casi 270 casas de campaña, solo pernoctan 20 personas, en el campamento del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) instalado en el Zócalo.



En conferencia de prensa, indicó que la Secretaría de Gobierno se encuentra en comunicación con las personas del campamento para saber por qué retiran las casas de campaña y aún no se van del lugar.



“Estamos revisando, parece que hay personas que llegaron al lugar (y no son de FRENAAA), recientemente hubo una detención de una persona por acoso sexual, no dentro del camapamento, pero había ocurrido adentro.

“Esperamos que en efecto comiencen a retirarse”, añadió que solo la seguridad será permanente, por lo que el resto de los servicios se van a retirar.

También lee: FRENAAA se deslinda de personas que mantienen plantón en el Zócalo



Por separado, la Secretaría de Gobierno capitalina explicó que al corte del 15 de noviembre, a las 09:00 horas, se encontraban en el campamento 20 personas, al mediodía fueron 60 y en la noche fueron 30, quienes levantaron carpas. Pernoctaron 27 personas y este 16 de noviembre se ubican alrededor de 42 personas en una asamblea que tienen en el lugar.



Cabe mencionar que hay 276 carpas para pernoctar y otras de servicios. Al momento, se han llevado la mitad de las carpas de servicios que usaban en el campamento.



A instrucción de la jefa de Gobierno se mantiene la comunicación con el responsable de seguridad del sitio y el abogado del grupo.



Se informó que el Gobierno de la Ciudad de México garantizará siempre el derecho a la libre manifestación pacífica, por lo que siempre respetará las diferentes expresiones y garantizará la seguridad de los participantes.



lr/ed