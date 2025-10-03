Representantes vecinales de Tlatelolco recuerdan al jefe de sector José Jacinto Ponce Alfaro, asesinado el martes 30 de septiembre en el Estado de México, como un buen elemento policíaco.

“Tuve trato con él, muy accesible, muy responsable, era la persona a quien tú acudías y recibías una respuesta”, dijo David Buenrostro, representante de seguridad del Comité de Participación Comunitaria de Tlatelolco (Copaco).

José Jacinto Ponce Alfaro, de 36 años y quien pertenecía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue asesinado a tiros la tarde del 30 de septiembre cuando viajaba en su motocicleta por calles de la colonia San Miguel Jacalones, en Chalco, Estado de México, al parecer en un asalto.

Ana Karen, esposa del jefe de sector, viajaba con él y también recibió impactos de bala, por lo que se encuentra hospitalizada, informó el jefe de la policía, Pablo Vázquez.

Leticia, otra de las representantes del Copaco, dijo que Ponce Alfaro siempre respondía a sus pedidos de vigilancia y presencia.

“Era muy bueno, uno le marcaba y al poco tiempo estaba acá. ‘¿Cómo está jefecita?’ Así me decía”, mencionó Leticia.

Recordó, “la última vez que lo vi fue en julio, cuando vinieron a anunciar la ruta Tlatelolco mi Amor, ese día él estaba allí, incluso habló”.

Frente al edificio de la Policía del sector Tlatelolco, algunos de sus compañeros colocaron coronas y veladoras en un nicho, a manera de homenaje al policía segundo José Jacinto Ponce Alfaro.