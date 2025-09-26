Nezahualcóyotl, Méx.— En el Bordo de Xochiaca, en la colonia Estado de México, se entregó la primera obra comunitaria del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en la que autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron la recuperación de ese tramo de la avenida.

El nuevo espacio es resultado del programa de Mejoramiento Urbano, impulsado por el gobierno federal, y se ubica en el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, entre las calles 17 y 18, en Nezahualcóyotl.