Más Información
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere
Nezahualcóyotl, Méx.— En el Bordo de Xochiaca, en la colonia Estado de México, se entregó la primera obra comunitaria del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en la que autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron la recuperación de ese tramo de la avenida.
El nuevo espacio es resultado del programa de Mejoramiento Urbano, impulsado por el gobierno federal, y se ubica en el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, entre las calles 17 y 18, en Nezahualcóyotl.