Más Información

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

EU confunde a barbero con miembro de cártel

EU confunde a barbero con miembro de cártel

Nezahualcóyotl, Méx.— En el Bordo de Xochiaca, en la colonia Estado de México, se entregó la primera obra comunitaria del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en la que autoridades de los tres niveles de gobierno hicieron la recuperación de ese tramo de la avenida.

El nuevo espacio es resultado del programa de Mejoramiento Urbano, impulsado por el gobierno federal, y se ubica en el camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, entre las calles 17 y 18, en Nezahualcóyotl.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses