Jilotepec, Méx.— Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González fueron entregados por un grupo de personas ante la Fiscalía Regional de Jilotepec, luego de haber sido privados de la libertad desde el viernes 22 de agosto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los hombres, dedicados al oficio de taxistas, presentaban algunas lesiones menores al llegar a las instalaciones de la institución.

“Ya párenle de buscar, los vamos a dejar libres mañana en Jilotepec, déjense de meter en la pinche zona”, fue el mensaje que emitió un sujeto vía telefónica la noche del lunes, quien dijo ser integrante de un grupo criminal, a elementos de la FGJEM.

“Carlos y Cristóbal presentan algunas lesiones menores y están siendo certificados por el médico legista y el agente del Ministerio Público recabará su entrevista”, informó la fiscalía mexiquense.

Los dos taxistas estuvieron privados de su libertad por cuatro días.

El lunes 25 de agosto, familiares de Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González decidieron protestar para exigir la aparición de ambos, bloqueando el paso de vehículos en la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México. Presuntamente a ambos hombres los privaron de la libertad cuando se dirigían al municipio de Acambay.