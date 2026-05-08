Cuautitlán Izcalli, Méx.— Con una inversión superior a 100 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, hizo entrega de armamento y recursos estatales a municipios, como parte de la estrategia integral de seguridad.

“El uso austero y transparente de los recursos públicos hace posible está entrega a municipios. Es el resultado de un trabajo en equipo, entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía”, dijo la mandataria.

Serán 85 municipios los que recibirán recursos económicos que ascienden a 92.4 millones de pesos. “Xalatlaco, Morelos, Amecameca, Jaltenco y Apaxco, recibieron mayores recursos para fortalecer a sus corporaciones”, informó la gobernadora.

En tanto, 36 ayuntamientos adquirieron 674 armas, tras “una inversión de 12.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública”.

“Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Rayón, San Felipe del Progreso y Aculco incrementan su capacidad operativa para proteger a las y los ciudadanos”, destacó.

La gobernadora indicó que la seguridad es una prioridad en la entidad, por lo que seguirá con el trabajo para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Afirmó que se continuarán con las acciones impulsadas desde la federación como el Mando Unificado de la Zona Oriente y operativos estratégicos.

“Aún tenemos muchos retos por delante y es muy importante seguir fortaleciendo la cultura de la denuncia para seguir actuando con mayor eficacia y ahí pedimos la participación de nuestros ciudadanos”.

Delfina Gómez hizo un llamado a los policías a redoblar esfuerzos para que su vocación y compromiso garanticen el bienestar de las y los mexiquenses.

La gobernadora estuvo acompañada del secretario de Seguridad del Estado, Cristóbal Castañeda, quien señaló que la estrategia de seguridad coordinada entre el Estado y la Federación “está rindiendo frutos, la incidencia delictiva va a la baja”.

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