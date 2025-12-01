Ecatepec, Méx.— El ayuntamiento de Ecatepec hizo entrega de más de 2 mil 300 tarjetas a beneficiarios de los programas Cambia de Cancha y Universitarios en Movimiento para el Bienestar, que buscan promover la activación física entre los jóvenes en 500 espacios de 17 colonias de atención prioritaria en el municipio y apoyar a los universitarios en sus pasajes.

La alcaldesa morenista Azucena Cisneros invitó a los jóvenes a ser parte de la transformación y a sentirse orgullosos de vivir en este municipio, al arrancar de manera oficial el programa Cambia de Cancha, en los campos de Guadalupe Victoria.

La edil, acompañada de Ian Gael Pérez Fabián, campeón de boxeo ecatepense, los Freestylers Cristian Jovanny González y John Jairo González, así como de Adrián Chávez, exportero del América, afirmó que “en unos años tendremos campeones nacionales, atletas internacionales, artistas reconocidos, líderes comunitarios, referentes deportivos, entrenadores y jóvenes que inspirarán a miles…”, porque Ecatepec es semillero de talentos.