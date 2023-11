La alcaldía Benito Juárez entregó apoyos económicos a 140 vecinas y vecinos que padecen algún tipo de cáncer y que requieren o se encuentran en proceso de tratamiento, con el objetivo de aminorar el impacto económico de las familias.

Las y los beneficiarios de esta acción social denominada ‘BJuntos contra el cáncer’, que cumplieron con los lineamientos, recibieron 25 mil pesos cada uno, de los cuales 98 son mujeres y 42 hombres.

En este sentido, Jaime Isael Mata Salas, encargado de despacho de la alcaldía, señaló que este año se realizó un esfuerzo presupuestal con la finalidad de apoyar a más benitojuarenes respecto al año anterior, pasando de dos millones 25 mil pesos a 3.5 millones.

“Esta acción busca contribuir a los gastos ordinarios y extraordinarios de las familias que padecen esta terrible enfermedad… con mucho corazón reiteramos el compromiso de esta administración para seguir contribuyendo en el desarrollo y las mejores condiciones de las y los vecinos de nuestra querida alcaldía”, apuntó.

Al respecto, Adriana Ángulo, vecina de la demarcación, quién detectó oportunamente la enfermedad gracias a las jornadas gratuitas que se llevaron a cabo en la alcaldía, agradeció el compromiso que se tiene con esta causa.

“A mí me detectaron el cáncer en un camioncito de la mastografía que me hicieron de parte del FUCAM en la delegación Benito Juárez y me han apoyado desde el primer momento tanto la delegación como el FUCAM con los tratamientos, es increíble. Aquí estoy saliendo del tratamiento gracias a la detección que hicieron”, comentó.

Raúl Gaspar lamentó la falta de atención por parte de otras autoridades. “Es una gran ayuda más en estos tiempos donde estamos viviendo políticas tan radicales del Gobierno Federal y la verdad si estoy contento con la alcaldía... felicitaciones porque sí están viendo por la gente que lo necesita.”

Cabe señalar, que los cheques se entregaron directamente a los beneficiarios en sus domicilios, con apoyo de elementos de Blindar BJ, lo cual agradecieron las vecinas y vecinos como Tania Montesinos.

“Hay días que no podemos salir o no tenemos ganas o no nos sentimos bien y que tengamos esa atención por parte de la Benito Juárez, que vengan hasta la puerta y que se preocupen, también es una cosa que se agradece. Gracias, que sigan pensando en las personas y la verdad es que estoy muy tranquila y muy feliz de vivir en la Benito Juárez”, puntualizó.

