Chalco, Méx.— En el primer mes de operación de la Línea del Trolebús Santa Marta-Chalco se trasladaron a casi 880 mil usuarios, de los cuales más de 157 mil lo hicieron de manera gratuita porque son adultos mayores, con alguna discapacidad o menores de cinco años, informó la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Detalló que del 18 de mayo, día en que inició formalmente el servicio, al 18 de junio, viajaron 876 mil 881 personas, de las cuales 157 mil 486 han sido gratuidades.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, en la primera etapa utilizarían la línea cerca de 20 mil pasajeros al día, pero en los 30 días en los que se han realizado las corridas son más de 29 mil los que se han trasladado de un punto a otro del oriente del Valle de México diariamente. A mediano plazo se espera que sean más de 230 mil usuarios los que empleen este sistema de transporte eléctrico.

Pasajeros consultados por EL UNIVERSAL afirmaron que sus tiempos de traslado se redujeron de manera significativa, pues muchos tardaban hasta dos horas y media desde Chalco a Santa Marta, y ahora lo hacen entre 35 y 40 minutos.

“Me parece perfecto, buen servicio hasta ahorita. [Se redujo el tiempo de traslado] mucho, yo me hacía una hora de Chalco a aquí [Santa Marta], ahora me hago de 20 a 25 minutos, es un buen servicio. Se ahorra bastante tiempo porque de Chalco al Metro Zaragoza me hago hora y media, y ahora me hago 25 minutos, es un buen servicio”, comentó Jesús del Rosal, vecino de Chalco.

“Es muy eficaz el servicio. Yo vengo de Chalco, de Chalco a acá son 15 minutos, la verdad nos ha ayudado bastante”, dijo Guadalupe.