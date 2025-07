Durante el último año, la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvo un rezago de 90%, pues datos obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL revelan que durante el primer y segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la Tercera Legislatura se presentaron 922 iniciativas, pero únicamente se aprobaron 88 dictámenes.

Entre los dictámenes aprobados por el pleno durante este año hay 12 puntos de acuerdo y ocho nombramientos, entre los que se encuentran el de la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, y el de la presidenta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri.

A pesar de estos números, los diputados locales cobran 162 mil pesos mensuales.

La dieta mensual neta que reciben los 66 legisladores capitalinos es de 55 mil 600 pesos; además de 107 mil pesos mensuales para el funcionamiento de sus módulos legislativos.

En el acuerdo AC/C CDMX/III/JUCOP0/1A/018/2024 se detalla que el monto para el funcionamiento de los módulos legislativos será: 30 mil pesos por concepto de arrendamiento, 10 mil 180 pesos por concepto de gastos de operación ciudadana, 60 mil pesos brutos mensuales para la contratación de personal por régimen de honorarios, y 7 mil pesos por concepto de gastos de operación mensual.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, descartó que haya un rezago legislativo, pues dijo que privilegian la calidad sobre la cantidad.

“No [hay rezago legislativo], yo siempre he defendido este tema. Como tú dices, los números son fríos, pero también nosotros seguimos el procedimiento en las comisiones; por ejemplo, ya cuando una iniciativa ya no va a tener avance porque el presidente ya revisó, consensuó, platicó con las diferentes fuerzas de que aquí no hay avance, pues esas iniciativas se archivan, pero aquí se mantienen vivas y entonces eso también genera un incremento, y pues todos los diputados quieren presentar iniciativas; entonces, tiene que ver la cuestión de la calidad de la iniciativa que se presenta y de lo que pretende de bien para la ciudadanía, y pues creo que eso es lo que podemos revisar en el Congreso para hacer ese análisis de cuáles son estas iniciativas que tienen que ver con una cuestión de calidad”, dijo a EL UNIVERSAL.