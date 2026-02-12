Cuautitlán Izcalli, Mex.—En el canal Emisor Poniente se dieron cita familiares, amigos, voluntarios y autoridades de los tres niveles de gobierno para seguir con la búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga, quien desapareció desde el pasado 13 de noviembre de 2025 y cuya madre, Karla, mantiene todavía la esperanza de encontrarlo.

Ella convocó a la jornada de búsqueda a través del Colectivo Lirios Buscadores, el cual conformó después de la desaparición de su hijo, con la participación de al menos 50 voluntarios para llegar al canal y comenzar con las labores, a la altura del pueblo de San Martín Tepetlixpan.

Han pasado casi tres meses desde que no sabe nada de Jeshua y ya perdió la noción de la cantidad de jornadas de búsqueda que han efectuado; sin embargo, agradeció la solidaridad de la comunidad y de los voluntarios para sumarse a las tareas por localizar al joven, quien en diciembre cumplió 19 años de edad.

Karla Lechuga estuvo acompañada de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Guardia Nacional, policía municipal; protección civil y bomberos de Cuautitlán Izcalli, así como personas voluntarias que apoyaron en repartir boletines.

Personal de Protección Civil del gobierno de Cuautitlán Izcalli descendió al canal cuando detectaron bolsas flotando en las aguas negras del canal Emisor Poniente; sin embargo, no hubo ningún hallazgo de alguna persona.

“Estamos muy agradecidos con la sociedad civil y con todos los que se han sumado. Es un trabajo en conjunto, independientemente de que los otros no tengan a un familiar desaparecido, creo que es importante sumarse desde su trinchera y exigir a las autoridades no sólo que esto no siga ocurriendo sino que a los que ya nos ocurrió, reciban búsquedas prontas y se tengan los recursos para poder buscarles”, expresó.

En el Colectivo Lirios Buscadores han coincidido 17 familias que atraviesan por una situación similar de tener a un ser querido en carácter de desaparición, dijo Karla, teniendo casos de ocho meses, un año, cinco 5 años y un caso de 10 años que corresponde a una mujer de nombre Erica Denisse, todos de Cuautitlán Izcalli.

La mamá de Jeshua explicó que las autoridades no tienen todos los recursos ni el personal tanto capacitado como suficiente, para efectuar búsquedas de personas en el Estado de México, por lo que pidió fortalecer a las instituciones ya que desde que creó el Colectivo Lirios Buscadores ha conocido más casos como el de su hijo.

“La familia seguimos haciendo las búsquedas que le corresponden a la autoridad, no nos vamos a esperar, vamos a trabajar por nuestra cuenta para encontrar a nuestro hijo”, refirió.