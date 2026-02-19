Más Información

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Detienen a hombre que usó botarga de "Senso loco" como conocen al sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

Naucalpan, Méx.— Ricardo Gudiño, titular del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), reconoció que empresas asentadas en el municipio no pagan la totalidad del agua que reciben y las pérdidas ascienden a más de 250 millones de pesos al año.

