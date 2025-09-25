Toluca, Méx.— La 62 Legislatura estatal aprobó designar a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) por los próximos cuatro años.

Al proponerse la terna integrada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez, José Guadalupe Luna Hernández y Yoab Osiris Ramírez Prado, fue la primera propuesta quien alcanzó la mayoría de votos, con 72 a favor, dos en contra por parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una abstención de la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena).

Víctor Delgado es Maestro en Estudios Jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y cuenta con especialidades en Derecho Penal y en Derechos Humanos; y cuenta con más de 27 años de experiencia en la protección, promoción y estudio de los Derechos Humanos en la entidad.

Y dentro de la CODHEM se ha desempeñado cargos como primer visitador General, secretario Ejecutivo, visitador General y visitador Adjunto, director de Programas Especiales, director de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, entre otros.

Asimismo, ejerce la docencia en la UAEMéx y el Instituto de Investigaciones y Formación de Derechos Humanos.

Promete defender autonomía de CODHEM

El nuevo titular de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez se comprometió a defender la autonomía de la institución “a capa y espada”, a hacer eficientes las recomendaciones, evaluar la funcionalidad de las visitadurías e impulsar las facultades preventivas y correctivas de la Comisión.

“La autonomía la estaremos defendiendo a capa y espada, la autonomía es propia del organismo, estaremos de manera colaborativa (con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero respetando siempre la autonomía, en defensa y protección de las personas que acuden a ella”, comentó en entrevista.

Delgado Pérez afirmó que otra de las prioridades que tendrá será analizar la Ley, la norma y el reglamento de la institución para interpretarlos favorablemente, y revisará las propuestas presentadas por el resto de las 33 personas que participaron en la convocatoria a fin de adoptar aquellas que sean viables y que mejoren el actuar del organismo.

A la par, para recuperar la confianza ciudadana en la Comisión, Víctor Delgado informó que fortalecerán la territorialidad y el acercamiento, atendiendo las quejas de manera oportuna y visitando a los 125 municipios para conocer de propia mano todas las demandas y exigencias sociales.