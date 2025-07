La presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX), Laura Lizette Enríquez Rodríguez, confió en que el nuevo modelo de transparencia que sustituirá a este organismo autónomo garantice progresividad en la materia y no un retroceso.

Asimismo, consideró que sería deseable que los trabajadores del instituto sean tomados en cuenta en el nuevo modelo de transparencia, y recordó que ella será la única comisionada ciudadana que quede después del 15 de diciembre, y que hasta ahora no ha recibido ninguna invitación para formar parte del nuevo ente de transparencia.

“Sería muy deseable que recuperen estas capacidades generadas en el personal… Yo estoy súper enfocada en rendir cuentas, en terminar bien con el equipo esta gestión, esa es mi prioridad, y si posteriormente se abren o no se abren oportunidades, será algo que será evaluado, pero la verdad mi prioridad es que salgamos muy bien. La verdad es que el instituto ha dado muy buenos resultados y creo que es importante darlos a conocer y, por supuesto, también mi prioridad es lograr una transición ordenada en beneficio de las personas, y además no he tenido comentarios al respecto o algo, una oferta sobre la mesa qué considerar”, sostuvo a EL UNIVERSAL.

Sobre los cuatro modelos que se plantean para la transformación del Info CDMX: órgano desconcentrado que esté sectorizado al Poder Ejecutivo; que sea un órgano descentralizado que pueda tener un nivel de independencia; un órgano autónomo como actualmente ocurre; o una entidad autónoma que esté sectorizado al Congreso de la Ciudad de México, dijo que lo ideal sería mantener un modelo similar al actual, pues ha dado buenos resultados.

“Yo te diría, y es mi responsabilidad decirlo, que por supuesto el esquema actual que tenemos ha dado muy buenos resultados. Sé que esto ya no está en el marco de lo de lo que se estableció en el ámbito federal, pero este esquema que tenemos, por supuesto, que ha traído beneficios, o sea, somos un órgano que se ha ido a territorio, que ha generado mucho diálogo, que hemos conectado con miles de personas en la Ciudad de México, hemos innovado, tenemos herramientas tecnológicas… creo que nos hemos convertido en un referente nacional”, destacó la titular del Info CDMX.

Cuestionada sobre los modelos de transparencia que ya se han aprobado en otros estados, Enríquez Rodríguez apuntó que son similares al que hay a nivel federal, es decir, órganos desconcentrados que dividen la materia de acceso a la información y la de protección de datos personales, lo que conlleva, dijo, algunos retos.

“Se enfrentarían al reto de haber tenido una institución que llevaba los dos temas para todos los entes de manera transversal, al reto de generar las condiciones operativas para que esto ocurra en todos los entes creados. Como tú sabes, en el federal crearon 18 para transparencia, 16 para datos; entonces, implica un reto mayúsculo en eso”, comentó Enríquez Rodríguez.

Por lo anterior, subrayó que la experiencia y conocimientos adquiridos en estos 19 años deben considerarse para el nuevo modelo.

En este sentido, dijo que ya no ha tenido acercamientos con el gobierno capitalino ni con diputados del Congreso local para abordar este tema, pero confió en que los planteamientos que expuso en su momento sean tomados en cuenta.

“Ya los comentarios, en su momento, por nuestra parte ahí se expresaron y todo; entonces, queremos pensar que se retoman para el modelo que venga”.

Actualmente ocho Congresos locales ya aprobaron reformas constitucionales para transformar sus órganos de transparencia, pero estos entes siguen en funciones, ya sea para el traspaso a la nueva autoridad garante o en espera de la aprobación de la legislación secundaria que los extinga. En tanto, en ocho entidades federativas los órganos autónomos ya han sido extintos.