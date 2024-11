Gobierno nos ha cuidado y protegido tras atentado a Diana Sánchez, precisa Alejandra Barrios; “se han portado muy bien cuando nosotros esperábamos otra cosa”.

El Gobierno de la Ciudad de México se ha comportado mejor de lo que esperábamos tras el atentado a Diana Sánchez, señaló su madre Alejandra Barrios.

Durante la presentación del libro de Diana Sánchez Barrios, titulado "Una rebelión de los marginados por la justicia social y la dignidad de su trabajo”, la líder histórica del comercio informal lamentó que su propia familia haya planeado este intento de feminicidio.

“Por parte del Gobierno tenemos un apoyo total, nos han cuidado, nos han protegido, están al pendiente, (César) Cravioto y la Jefa de Gobierno se han portado muy bien cuando nosotros esperábamos otra cosa. Mi sobrina Claudia es la que mueve a todos sus hijos, sus hijos eran buenos y ahorita ya son pistoleros y matones. La señora está escondida aquí en su casa y no tarda mucho en caer, tarde que temprano porque ella fue la intelectual, junto con su hermana”, sostuvo.

En este sentido, precisó que es muy triste lo que les está pasando, pues ellos no se metieron con nadie “y lo que querían era arrebatarme mi liderazgo, así fue, nosotros no nos defendimos porque no nos hicieron nada, pero bien que mandaron matar a mi hija y a mis familiares; entonces, ¿por qué esa venganza, ese coraje, por qué querer quitar a alguien que lleva 54 años de liderazgo? me da mucho coraje, no es político el asunto, es avaricia”.

En tanto, la diputada local Silvia Sánchez detalló que su hermana Diana ya se encuentra fuera de peligro y se recupera poco a poco.

“Está todavía convaleciente, pero ya está en recuperación, Diana está bien, gracias a Dios, les manda un saludo y ya está fuera de peligro”, indicó.





