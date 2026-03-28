Ayer, la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue escenario de dos hechos violentos registrados con diferencia de unas horas, que dejaron un saldo de tres personas muertas y dos detenidos.

El primer hecho se registró alrededor de las 11:00 horas en la zona de avenida Circunvalación y José Joaquín Herrera, en inmediaciones del barrio de Tepito, donde un hombre de 42 años y su hijo menor de edad fueron asesinados a balazos mientras viajaban a bordo de una motocicleta eléctrica.

De acuerdo con información oficial, las víctimas fueron interceptadas por dos sujetos que se aproximaron y abrieron fuego de manera directa, para luego huir del lugar a bordo de una motocicleta.

Los policías capitalinos implementaron un cerco virtual mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, lo que permitió ubicar la motocicleta presuntamente utilizada por los agresores, la cual fue abandonada sobre avenida Circunvalación, a la altura de la calle Misioneros.

Horas más tarde, alrededor de las 15:00 horas, se registró un segundo hecho violento, esta vez en la esquina de las calles Panaderos y Carpintería, donde un hombre fue asesinado a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos dos impactos de arma de fuego en el rostro, lo que le provocó la muerte en el lugar.

El ataque generó una nueva movilización de los uniformados, quienes lograron la detención de dos personas.

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