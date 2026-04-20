Toluca, Méx.— Apostándole a la planeación integral con una visión metropolitana que fortalezca al transporte público y que dé prioridad a otras formas de movilidad, autoridades alistan un Manual de Estandarización de Redes Viales, un Plan Maestro sobre estructura ciclista y un Sistema de Información Territorial y Urbana así como un Sistema de Identificación de Siniestros Viales.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que en la entidad se registran 21.5 millones de viajes diariamente, de estos, 17.1 millones ocurren en la Zona Metropolitana del Valle de México, 2.8 millones en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y 1.6 millones en el resto del estado.

Además, se calcula un aproximado de 320 mil unidades de transporte público en existencia, así como más 9 millones de unidades de transporte privado, por lo que considerando la cantidad de viajes que se realizan en el territorio y el número de unidades de transporte que circulan por este, aseguró que es necesario fortalecer una planeación integral con visión metropolitana.

Adelantó que se trabaja en la elaboración del Manual de Estandarización de Redes Viales Interseccionales y Andadores, un proyecto que busca establecer principios, directrices y estándares técnicos para el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial bajo una visión integral y con perspectiva de género, reconociendo las desigualdades socioeconómicas y las necesidades de cada segmento.

También se alista un Plan Maestro sobre estructura ciclista.

El Sistema de Información Territorial y Urbana, dijo, permitirá contar con datos confiables sobre el total de unidades de transporte y datos georreferenciados sobre infraestructura, servicios, demanda de transporte y las dinámicas territoriales y consolidar un Sistema de Identificación de Siniestros Viales para detectar dónde se dan los hechos y sus causas, a fin de atender la problemática y eliminar los factores de riesgo con adecuaciones viales y señalización.

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