Ecatepec, Méx.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno municipal de Ecatepec rehabilitan siete cárcamos de los 12 que dejaron inservibles las autoridades salientes, con los que buscan reducir las afectaciones a los vecinos durante la temporada de lluvias, principalmente.

Se prevé que la nueva infraestructura hidráulica se encuentre lista en noviembre próximo.

El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), Francisco Reyes Vázquez, denunció que de 28 cárcamos que existen en Ecatepec, 12 fueron saqueados y desmantelados por la anterior gestión local, y los 16 restantes operan a 40 % de su capacidad.

Para la rehabilitación de los siete cárcamos por la Conagua y el gobierno municipal se destinó una inversión de 85 millones de pesos; cuando estén listos, éstos ayudarán a mitigar los encharcamientos e inundaciones.

“De los 28 cárcamos 12 fueron desaparecidos. Ahorita estamos interviniendo con siete, que los están apoyando la Comisión Nacional del Agua con una inversión de 85 millones de pesos, en donde el municipio pone 25%”, explicó el funcionario local.

“En la actualidad funcionan 16 cárcamos a 40% de su capacidad y los siete que son rehabilitados trabajarán en 99.9%”, precisó.

Los siete cárcamos están ubicados en Las Américas, Jardines de Santa Clara, San Agustín, Nueva Aragón, Polígonos 2 y 3, y Sagitario 8, comunidades con una alta densidad de población.

“Una de las obras que resultaron inservibles e inoperables fue la construcción del colector de la colonia Jardines de Morelos, donde la administración pasada destinó más de 180 millones de pesos, recursos que prácticamente se tiraron a la basura”, mencionó.