Ecatepec, Méx.— En los primeros 15 días de operación de los parquímetros instalados en el centro de Ecatepec no se aplicarán sanciones a los propietarios de vehículos que no paguen por el servicio; pasado ese periodo las sanciones para quien no pague el estacionamiento serán el inmovilizador y una multa de 565 pesos, informó el ayuntamiento.

Esta podría incrementarse en caso de que el conductor intente evitar la inmovilización del vehículo o no pague en las próximas cinco horas y la unidad obstruya la vía pública.

En el primer cuadro del municipio están disponibles mil 200 cajones y los conductores pagarán una tarifa de 12 pesos por hora y tres pesos por una fracción de 15 minutos.

Oswaldo Rosas, encargado de despacho de la Dirección de Movilidad Urbana, precisó que el servicio es de lunes a sábado de 8:00 a 20:00 horas, y los usuarios tendrán tolerancia de cinco minutos para realizar el pago correspondiente.

“Es un sistema noble. Cuenta con diferentes métodos de pago, ya no nada más es el tema de la máquina donde se pagaba con moneditas, ahora también está por aplicación, WhatsApp, SMS y, por supuesto, módulos autorizados, que son tienditas, farmacias y negocios”, explicó.

La operación de los parquímetros está a cargo de una empresa y 20% de lo que recaude el gobierno municipal será destinado para mejorar la imagen urbana de San Cristóbal, en el centro de Ecatepec.

Con la instalación de los dispositivos digitales se beneficiará a más de mil viviendas, cuya entrada será recuperada y a más de mil 500 unidades económicas que serán afiliadas al sistema, con impacto positivo en 5.5 kilómetros de imagen urbana renovada.