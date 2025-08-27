Chimalhuacán, Méx.— La presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, llevó a cabo la firma, ante notario público, de la escritura de donación del terreno donde se edificará el Hospital General de Zona (HGZ) de la localidad.

El predio fue entregado por la alcaldesa al director de Operación y Evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Javier Guerrero García, en representación del director general, Zoé Alejandro Robledo Aburto.

Las autoridades informaron que el hospital contará con 194 camas para hospitalización y 50 adicionales para otros servicios. Ofrecerá atención en especialidades y subespecialidades, servicios como Medicina Nuclear, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, Clínica del Dolor y Hemodiálisis, entre otros.

La construcción forma parte del Plan Integral Zona Oriente, impulsado con recursos de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el anuncio hecho por autoridades federales y estatales, en coordinación con municipios de la región, destinarán 16 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y médica en el oriente.

A través del IMSS se canalizarán 12 mil 438 millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales en Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Chicoloapan.