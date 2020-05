“Doctores hacen lo posible por salvar a pacientes de Covid”, afirman

Ecatepec, Méx.— Abigail, de 37 años, tuvo miedo de morir pues su estado de salud se agravó en pocos días.

En el Hospital de Las Américas le diagnosticaron neumonía porque tenía problemas para respirar y fue trasladada a terapia intensiva donde están los enfermos de Covid-19 intubados, sedados y las probabilidades de sobrevivir disminuyen.

“Yo llegué al hospital y entré con la idea de que iba bien, que no me podía pasar nada más grave porque tenía una buena edad, porque no sufría ningún padecimiento y llego convencida de eso.

“Hasta que realmente uno estando allá adentro empieza a sentirse bastante mal y pues al ver que me llevan al área donde todos están intubados, donde todos están prácticamente inconscientes, porque están sedados, ahí es cuando uno empieza a preocuparse”, contó.

La cuarta semana de abril empezó con los síntomas del coronavirus, pero no se quiso alarmar ni preocupar a su familia. “Yo empiezo justamente el domingo 19 de abril, empiezo a tener síntomas. En ese momento yo contacto al doctor Saúl, que es el que estuvo también monitoreándome, siempre pendiente.

“Entonces me dice que primero tenemos que descartar que sea influenza; me tomo el tratamiento de influenza, pero no me ayuda.

“Así pasó una semana hasta que el día lunes por la noche empiezo a sentir falta de aire, mucho dolor en el pecho, en la espalda y es cuando decido ir al hospital”, narró.

El diagnóstico

Le hicieron la prueba y dio positivo a Covid-19. “Creo que es algo que va acabando con tus pulmones, riñón, corazón, todo por dentro, pero tú por fuera estás muy bien”, contó la joven.

Aunque la llevaron al área de terapia intensiva, no la intubaron porque su familia le dijo a los médicos que la dejaran a ver si el tratamiento daba resultado.

Y su organismo sí respondió. Estuvo internada 16 días en ese inmueble del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y le ganó la batalla al coronavirus. Se convirtió en la paciente número 100 de Las Américas que sobrevive a esa enfermedad.

“[Estoy] muy feliz, muy contenta de estar de regreso; obviamente, de ser una sobreviviente y estar de nuevo en mi casa”, dijo.

Abigail quiere darle todo el reconocimiento de su recuperación al personal médico que la entendió en ese hospital público.

“Sinceramente, obviamente tiene muchísima demanda, sí hay mucha carencia de equipo. Ellos están completamente cubiertos; mascarillas, goggles, cubrebocas, uno los ve chorreando en sudor y realmente ellos no pueden ir al baño, no pueden tomar agua mientras están en todo su turno.

“Ellos están dando lo mejor de sí, están haciendo lo posible por salvar a la gente, creo que yo soy muy afortunada de poder haber visto que ellos tienen toda la intención de ayudar y de poner su tiempo, su esfuerzo a pesar de todo”, comentó.

La joven ya está de regreso en su hogar, pero deberá permanecer 15 días aislada. Después de ese lapso se realizará otra prueba para descartar ser portadora del Covid-19.