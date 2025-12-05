El diputado local y presidente del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, se dijo respetuoso de las decisiones de los legisladores que se fueron a la bancada de Morena, pero destacó que de ahora en adelante serán más cuidadosos.

En conferencia, aseguró que la bancada ecologista está firme, unida y trabajando con claridad de rumbo, luego de mantenerse como la tercera fuerza política en la capital.

“De ahora en adelante seremos más cuidadosos, responsables y firmes en los compromisos que asumimos con la ciudadanía y con nuestros aliados. En la política y en la vida, la palabra lo es todo, y por lo que a mí respecta y al Partido Verde, la palabra se cumple”, dijo.

Sesma refrendó el respaldo del PVEM a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, impulsando desde el Congreso acciones que apoyen la visión que ambas tienen de un país y una ciudad en donde prevalezca la igualdad, la seguridad, el desarrollo social, mejor infraestructura, movilidad sostenible y el bienestar de la ciudadanía.

Aclaró que no se pone en riesgo la coalición con Morena, “sólo seremos más cuidadosos de los candidatos que postulemos de ahora en adelante. Nosotros siempre actuamos con buena fe y lo seguiremos haciendo porque nuestra convicción es trabajar en favor de la ciudadanía que confía en nosotros y nos ha respaldado con su voto”.